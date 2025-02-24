Доля платежей алмазодобытчиков в бюджете Якутии в 2024 году снизилась

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году алмазодобывающие компании внесли около 20% всех налоговых и неналоговых доходов в бюджет Якутии, став крупнейшими налогоплательщиками региона.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info алмазы

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Иван Алексеев. Он также отметил, что в прогнозе на 2025 год алмазодобывающее производство сохранит лидерство, составив 24% от консолидированных бюджетных доходов, пишет РБК.

Согласно данным министерства финансов республики, золотодобывающие компании обеспечили 12,1% поступлений, в то время как доля нефте- и газодобывающих компаний составила 11,1%, а угледобывающих — 2,7%. Однако в 2024 году не удалось достичь запланированных показателей по налогу на прибыль как алмазодобывающих, так и угледобывающих предприятий.

Крупнейшим алмазодобытчиком в Якутии является группа компаний АЛРОСА. Глава республики Айсен Николаев в декабре 2024 года сообщил, что платежи АЛРОСА в бюджет региона достигли около 50 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2023 году вклад компании составил 79 миллиардов рублей, что равнялось 32,3% собственных доходов бюджета. Таким образом, доля платежей алмазодобытчиков в 2024 году снизилась минимум в 1,7 раза, хотя в 2023 году наблюдался рост на 67%.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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