Камчатка и Сахалин под давлением новых условий промысла: цены на красную рыбу вырастут

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России ожидается повышение цен на лососевые рыбы, такие как горбуша, нерка, кижуч, семга, чавыча и кета.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красная рыба

Это связано с возможным принятием правительственного законопроекта, который изменяет условия промысла лососевых рыб в стране, пишут "Известия".

Как сообщили в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки и Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалина, изменение условий может угрожать существованию многих компаний в Камчатском крае, который сегодня является лидером по добыче лосося в России. Глава Ассоциации Владимир Галицын отметил, что компании, работающие на этих участках более 20 лет, вложили сотни миллиардов рублей в инфраструктуру и достигли значительных результатов, превышающих показатели времен СССР.

Однако предлагаемые изменения предполагают, что компании должны будут продлить договоры на 20 лет, но с оплатой как за 40 лет по двойному коэффициенту. Это, по мнению Галицына, приведет к снижению вылова и росту стоимости лососевых рыб. Компании будут вынуждены обращаться за кредитами в банки, но при низком вылове не смогут вернуть займы, что грозит банкротствами.

Проект был внесен в Госдуму 24 декабря 2024 года Росрыболовством. Согласно документу, все компании, добывающие лососевых рыб, должны до 30 декабря 2025 года перезаключить договоры на рыболовные участки. Ожидаемые доходы бюджета от этого процесса составляют почти 200 миллиардов рублей, однако представители отрасли опасаются, что у них не хватит финансовых ресурсов для выполнения новых требований.

Уточнения

Лососёвые (лат. Salmonidae) — семейство лучепёрых рыб из отряда лососеобразных (Salmoniformes).





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