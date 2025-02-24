Без лишних хлопот: как будут назначаться пенсии с 2026 года

Эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова сообщила, что с 2026 года планируется внедрение автоматизированной системы назначения пенсий по старости в России.

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В настоящее время для этого требуется подача заявления через портал "Госуслуги", лично в Социальном фонде или МФЦ за месяц до достижения пенсионного возраста. Обработка заявки занимает 10 рабочих дней, и иногда требуется предоставление дополнительных документов, подтверждающих стаж и уровень дохода.

Сейчас автоматическое назначение пенсий доступно для инвалидов, людей, потерявших кормильца, и для детей без родителей. С 2026 года Социальный фонд сможет автоматически назначать пенсии по старости для женщин в возрасте 59 лет и мужчин в возрасте 64 лет, если у них имеется не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, пишет "Прайм".

Кроме того, "Парламентская газета" 19 февраля сообщила, что планируется установить минимальную ежемесячную надбавку к пенсиям ветеранов труда в размере не менее 2 тысяч рублей с гарантированной ежегодной индексацией.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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