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Интрига вокруг Samsung: Компания наращивает маркетинг в России, но поставки пока под вопросом

Samsung возвращается: Компания резко увеличила маркетинговую активность в России
1:42
Экономика

Южнокорейский технологический гигант Samsung заметно активизировал свою деятельность на российском рынке, увеличив маркетинговые усилия на 30% в январе-феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Samsung игровые мониторы
Фото: Samsung is licensed under public domain
Samsung игровые мониторы

Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство TelecomDaily, отмечая также 10-процентный рост рекламной активности по сравнению с последними месяцами 2024 года.

Согласно данным агентства, Samsung делает ставку на продвижение своих гаджетов через оператора МТС. Примечательно, что новинки южнокорейского бренда появляются в России даже раньше, чем в Европе и США, что свидетельствует о сохранении интереса к российскому рынку.

Несмотря на активизацию маркетинга, в компании подчеркивают, что вопрос о возобновлении прямых поставок продукции в Россию пока остается открытым. Samsung воздержался от комментариев относительно целей наращивания рекламной активности, а в МТС также отказались от предоставления информации.

Вопрос о возвращении Samsung на российский рынок остается интригой. С одной стороны, увеличение маркетинговой активности говорит о заинтересованности компании в сохранении своей доли рынка и поддержании лояльности потребителей.

С другой стороны, отсутствие официальных заявлений о возобновлении поставок свидетельствует о сохраняющихся рисках и неопределенности. В любом случае, российские потребители следят за развитием событий с большим вниманием и надеждой на возвращение любимого бренда.

Уточнения

Samsung Group («Самсунг Груп», кор. 삼성그룹, Samseong Gurub, Samsŏng Gurup) — южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 году. Samsung Group владеет долей в наиболее известной компании группы — публичной компании Samsung Electronics, известной как производитель смартфонов, интегральных микросхем, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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