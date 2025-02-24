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Праздники в России: Минтруд разрешил регионам объявлять выходные самостоятельно

2:21
Экономика

Российские регионы получили право самостоятельно объявлять дополнительные нерабочие дни, включая религиозные праздники. Об этом сообщили в Минтруде, пояснив, что такие решения принимаются на уровне субъектов РФ и финансируются за счет регионального бюджета, пишет ТАСС.

Пасхальные яйца
Фото: flickr.com by RichardBH from Hamilton, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пасхальные яйца

Кто может устанавливать дополнительные выходные?

  • Власти субъектов РФ — они могут объявлять региональные праздники нерабочими. Например, это касается религиозных торжеств.
  • Работодатели — компании могут предоставлять дополнительные оплачиваемые выходные по своему усмотрению.
  • Организации, финансируемые из бюджета — они тоже могут регулировать выходные в зависимости от финансирования.

Праздники, которые могут стать выходными

В Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому Пасха и День Святой Троицы могут стать официальными нерабочими днями. Предложено сделать понедельник после этих праздников выходным на федеральном уровне.

Какие праздничные дни уже закреплены?

По закону, в России установлено 14 нерабочих праздничных дней:

  • 1-8 января — Новогодние каникулы и Рождество
  • 23 февраля — День защитника Отечества
  • 8 марта — Международный женский день
  • 1 мая — Праздник Весны и Труда
  • 9 мая — День Победы
  • 12 июня — День России
  • 4 ноября — День народного единства

Также ежегодно Правительство РФ утверждает перенос выходных для оптимального распределения дней отдыха.

Какие регионы уже ввели дополнительные выходные?

В некоторых регионах России религиозные праздники уже признаны официальными выходными. Например, в Татарстане и Башкортостане дополнительные выходные предусмотрены на мусульманские праздники.

Регионы могут самостоятельно принимать решения, но дополнительные выходные не должны увеличивать нагрузку на федеральный бюджет.

Вывод

Возможность введения новых праздничных дней теперь зависит от регионов и работодателей. В ближайшее время может быть принято решение о новых религиозных выходных, а некоторые регионы уже используют это право.

Уточнения

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, качества и уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения.

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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