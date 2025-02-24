Праздники в России: Минтруд разрешил регионам объявлять выходные самостоятельно

Российские регионы получили право самостоятельно объявлять дополнительные нерабочие дни, включая религиозные праздники. Об этом сообщили в Минтруде, пояснив, что такие решения принимаются на уровне субъектов РФ и финансируются за счет регионального бюджета, пишет ТАСС.
В Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому Пасха и День Святой Троицы могут стать официальными нерабочими днями. Предложено сделать понедельник после этих праздников выходным на федеральном уровне.
По закону, в России установлено 14 нерабочих праздничных дней:
Также ежегодно Правительство РФ утверждает перенос выходных для оптимального распределения дней отдыха.
В некоторых регионах России религиозные праздники уже признаны официальными выходными. Например, в Татарстане и Башкортостане дополнительные выходные предусмотрены на мусульманские праздники.
Регионы могут самостоятельно принимать решения, но дополнительные выходные не должны увеличивать нагрузку на федеральный бюджет.
Возможность введения новых праздничных дней теперь зависит от регионов и работодателей. В ближайшее время может быть принято решение о новых религиозных выходных, а некоторые регионы уже используют это право.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, качества и уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения.
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