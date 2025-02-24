Финансовый эксперт Волкова назвала 9 шагов к безбедной старости

Финансовая стабильность в пожилом возрасте — это не только пенсия, но и грамотное управление деньгами. Финансовый эксперт Татьяна Волкова уверена: если заранее позаботиться о своем будущем, можно не беспокоиться о деньгах на старости лет. Об этом пишет "АиФ".
К 2040 году ожидается сокращение работающего населения, а это значит, что пенсионные выплаты могут уменьшиться. Инфляция также снижает покупательную способность пенсий, и уже сейчас минимальная страховая пенсия составляет около 15 тысяч рублей.
Чтобы не зависеть от государственных выплат, эксперт рекомендует заранее начать планирование своих финансов.
Чем раньше человек начнет откладывать и грамотно управлять своими финансами, тем выше вероятность, что в будущем ему не придется бороться с нехваткой денег.
Вывод: Безбедная старость — это результат финансовой осознанности и дисциплины. Начав с небольших шагов, можно обеспечить себе стабильность и комфорт в будущем.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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