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Финансовый эксперт Волкова назвала 9 шагов к безбедной старости

2:13
Экономика

Финансовая стабильность в пожилом возрасте — это не только пенсия, но и грамотное управление деньгами. Финансовый эксперт Татьяна Волкова уверена: если заранее позаботиться о своем будущем, можно не беспокоиться о деньгах на старости лет. Об этом пишет "АиФ".

Пожилой мужчина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина

Почему важно копить деньги заранее?

К 2040 году ожидается сокращение работающего населения, а это значит, что пенсионные выплаты могут уменьшиться. Инфляция также снижает покупательную способность пенсий, и уже сейчас минимальная страховая пенсия составляет около 15 тысяч рублей.

Чтобы не зависеть от государственных выплат, эксперт рекомендует заранее начать планирование своих финансов.

9 шагов к финансовой стабильности в старости

  1. Определите свой финансовый ориентир — рассчитайте, сколько денег вам понадобится для комфортной жизни после выхода на пенсию.
  2. Контролируйте доходы и расходы — ведите учет трат и ищите способы сократить ненужные расходы.
  3. Откройте пенсионный счет — можно использовать страховую пенсию или накопительный вариант через НПФ.
  4. Инвестируйте — облигации, акции, недвижимость и банковские вклады помогут создать капитал.
  5. Пересматривайте финансовый план — корректируйте его в зависимости от изменений в жизни.
  6. Избавьтесь от долгов — используйте метод снежного кома, лавины или рефинансирование.
  7. Создайте резервный фонд — откладывайте 10% от дохода, чтобы не попадать в финансовые ловушки.
  8. Найдите дополнительные источники дохода — монетизируйте хобби или откройте небольшой бизнес.
  9. Повышайте финансовую грамотность — изучайте статьи, книги и курсы по управлению деньгами.

Что делать уже сейчас?

Чем раньше человек начнет откладывать и грамотно управлять своими финансами, тем выше вероятность, что в будущем ему не придется бороться с нехваткой денег.

Вывод: Безбедная старость — это результат финансовой осознанности и дисциплины. Начав с небольших шагов, можно обеспечить себе стабильность и комфорт в будущем.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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