Брать квартиру в рассрочку или нет? Эксперт Назарычев дал ответ

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Покупка квартиры в рассрочку позволяет снизить нагрузку на бюджет, оплачивая жилье частями. Однако, как отмечает эксперт по недвижимости Алексей Назарычев, у этого метода есть скрытые риски, которые могут привести к финансовым потерям. Об этом пишет "АиФ".

Фото: Designed by Freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шторы

Почему рассрочка не всегда выгодна?

На первый взгляд рассрочка кажется привлекательным вариантом, так как на нее не начисляются проценты. Однако застройщики компенсируют это, завышая стоимость квадратного метра, что делает итоговую цену квартиры выше.

Главные риски рассрочки:

Завышенная цена недвижимости по сравнению с оплатой сразу.

Необходимость крупных платежей в конце срока — не все смогут их осилить.

Сложности с перепродажей — покупатель вряд ли вернет полную сумму.

Как рассрочка влияет на застройщиков?

Рассрочка несет риски не только для покупателей, но и для девелоперов. Как объясняет Назарычев, застройщики не оценивают платежеспособность клиентов, а наполнение эскроу-счетов идет медленно, что может усложнить финансирование строительства.

"Строительные компании могут столкнуться с проблемами уже в 2025 году, когда истекут первые рассрочки, взятые в конце 2024 года", — предупреждает эксперт.

Как избежать проблем при покупке в рассрочку?

Оцените свои финансовые возможности — рассчитайте, сможете ли оплатить последние взносы.

Сравните стоимость квартиры в рассрочку и при полной оплате — разница может быть значительной.

Планируйте запасной вариант — что делать, если не сможете внести платеж?

Перед тем как подписывать договор рассрочки, важно взвесить все за и против. В некоторых случаях ипотека может оказаться выгоднее, а покупка с полной оплатой — избавить от неожиданных расходов.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.





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