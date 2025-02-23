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Россия рассматривает возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море

Экономика

Россия рассматривает возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море. Как сообщили в Росрыболовстве, ученые ВНИРО оценят состояние популяции, чтобы принять решение о возможном снятии запрета на вылов. Об этом пишут "Известия".

Рыболовецкое судно
Фото: cgvi.uscg.mil by Береговая охрана США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыболовецкое судно

Популяция осетровых растет, но есть нюансы

За последние годы биомасса осетровых увеличилась до 3 тысяч тонн. Эксперты связывают это с прекращением браконьерского вылова и усилением контроля. Однако климатические изменения, включая рост солености воды, изменяют состав ихтиофауны.

По данным ученых, в Азовском море становится меньше пресноводных видов, таких как судак, лещ и тарань, а морские рыбы — тюлька и хамса — начинают преобладать.

Какие перспективы у рыбной отрасли в Азове?

  • Ученые предлагают развитие аквакультуры для поддержки численности рыб.
  • Рассматривается выращивание мидий и устриц, хорошо адаптирующихся к местным условиям.
  • Предприниматели заинтересованы в организации креветочных ферм.

Тем не менее, эксперты предупреждают: если вылов осетровых начнется слишком рано, популяция может снова сократиться. Запрет на промысел продлен до 2030 года, а стратегия управления ресурсами требует дальнейшего обсуждения.

Вопрос возрождения рыбной промышленности в Азовском море остается открытым, но уже сейчас предпринимаются меры для восстановления его экосистемы.

Уточнения

Азо́вское мо́ре (укр. Азо́вське море) — полузамкнутое море Атлантического океана на востоке Европы, омывающее побережье России и Украины. Самое мелкое море в мире: глубина не превышает 13,5 метров, средняя глубина около 7,4 м (по разным оценкам — от 6,8 до 8 м).
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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