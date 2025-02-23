Уже в 2025 году: компании начнут выдавать зарплату цифровыми рублями

С 2025 года часть российских компаний перейдет на выплату зарплат в цифровых рублях. Об этом Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, сообщил в интервью "Парламентской газете".
Первые выплаты в цифровых рублях получат сотрудники небольших компаний, которые быстрее адаптируются к новому формату. К ним могут присоединиться и крупные организации, которым предложат перейти на цифровой рубль в рамках его популяризации.
Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Его тестирование началось в августе 2023 года, а к настоящему моменту в проекте участвуют около 9000 граждан, несколько десятков банков и сотни торговых точек.
По словам Аксакова, массовый запуск цифрового рубля состоится во второй половине 2025 года. Это означает, что все россияне смогут использовать его для расчетов и получать зарплаты в новой форме денег.
Внедрение цифрового рубля — важный шаг в развитии российской финансовой системы, который изменит привычные способы оплаты и ведения бизнеса.
Цифровой рубль - цифровая валюта центрального банка (ЦВЦБ, CBDC), разрабатываемая Банком России (ЦБ РФ), третья форма российской национальной валюты в дополнение к уже существующим наличной и безналичной формам денег. Все формы рубля равноценны друг другу.
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