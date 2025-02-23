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Уже в 2025 году: компании начнут выдавать зарплату цифровыми рублями

1:26
Экономика

С 2025 года часть российских компаний перейдет на выплату зарплат в цифровых рублях. Об этом Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, сообщил в интервью "Парламентской газете".

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Как будет работать новая система?

Первые выплаты в цифровых рублях получат сотрудники небольших компаний, которые быстрее адаптируются к новому формату. К ним могут присоединиться и крупные организации, которым предложат перейти на цифровой рубль в рамках его популяризации.

Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Его тестирование началось в августе 2023 года, а к настоящему моменту в проекте участвуют около 9000 граждан, несколько десятков банков и сотни торговых точек.

Когда цифровой рубль станет доступен всем?

По словам Аксакова, массовый запуск цифрового рубля состоится во второй половине 2025 года. Это означает, что все россияне смогут использовать его для расчетов и получать зарплаты в новой форме денег.

Внедрение цифрового рубля — важный шаг в развитии российской финансовой системы, который изменит привычные способы оплаты и ведения бизнеса.

Уточнения

Цифровой рубль - цифровая валюта центрального банка (ЦВЦБ, CBDC), разрабатываемая Банком России (ЦБ РФ), третья форма российской национальной валюты в дополнение к уже существующим наличной и безналичной формам денег. Все формы рубля равноценны друг другу.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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