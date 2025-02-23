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Крупные химические компании Германии требуют возобновления закупок российского газа

1:25
Экономика

Представители крупных химических предприятий страны выступили за восстановление закупок российского газа.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на издание Bild. Карстен Францке, представитель компании SKW Stickstoffwerke Piesteritz, заявил о желании восстановить нормальные экономические отношения с Россией, включая поставки газа. Однако он отметил, что это возможно только после окончания войны на Украине. Прежде чем это произойдет, он считает целесообразным не только приостановить закупки газа, но и ограничить доступ на немецкий рынок поставщикам других газовых продуктов из России. Он также подчеркнул, что немецкие сельхозпроизводители могут обойтись без российских удобрений.

Кристоф Гюнтер, управляющий Chemiepark Leuna, который обеспечивает газом около 100 предприятий в Саксонии-Анхальт, призвал немецкие власти к возврату трубопроводных поставок газа из России. Он охарактеризовал текущую ситуацию, возникшую после введения санкций, как неразумную, отметив, что импорт газа из России продолжается, но без использования трубопроводов. По его оценкам, около 10% газа, продаваемого в Германии, поступает из России, а отказ от поставок по трубопроводу увеличил стоимость газа на 30 миллиардов евро в год.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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