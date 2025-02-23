Меры поддержки пенсионеров с земельными участками: какие льготы предусмотрены

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сергей Гаврилов, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, рассказала о мерах поддержки для пенсионеров, владеющих земельными участками.

В рамках этих мер предусмотрены налоговые льготы, а также помощь в газификации и благоустройстве участков.

Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога за участки площадью до 600 кв. м (6 соток). Если участок превышает этот лимит, налог начисляется только на дополнительную площадь. Льгота распространяется лишь на один участок, вне зависимости от его категории и назначения. В отдельных регионах действуют дополнительные преимущества, позволяющие увеличить необлагаемую площадь или полностью освободить пенсионеров от налога.

Также пенсионеры могут бесплатно подвести газ к границам своего участка в рамках программы социальной газификации, при условии наличия зарегистрированного жилого дома. Депутат Гаврилов предложил аналогичную меру для электрификации, чтобы обеспечить подведение электричества к объектам на участке, таким как садовые дома.

В некоторых регионах пенсионерам предоставляются услуги социальных работников, которые помогают с сезонной обработкой земель, уходом за растениями и уборкой территории. Гаврилов считает, что внедрение таких мер на федеральном уровне улучшило бы жизнь одиноких пожилых людей и пенсионеров с ограниченными возможностями.

Некоторые садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) также предоставляют пенсионерам льготы по членским взносам. Депутат предлагает законодательно закрепить право на снижение этих взносов для пенсионеров, создав одинаковые условия для всех СНТ, передает РИА Новости.

Уточнения

Налоговая льгота — преимущество, предоставляемое государством либо местным самоуправлением определённой категории налогоплательщиков с целью снижения налогового бремени; один из элементов налоговой политики для решения социальных и экономических задач.





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