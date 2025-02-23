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Почему многие страны выбрали gold-стратегию

2:56
Экономика

Центральные банки по всему миру продолжают активно скупать золото с целью диверсификации своих резервов и защиты от инфляции.

Золотые слитки Union Bank of Switzerland
Фото: wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Золотые слитки Union Bank of Switzerland

Прогнозы показывают, что ежемесячный спрос со стороны центробанков может достигать 50 тонн, и эта тенденция наблюдается уже несколько кварталов подряд.

21 февраля 2025 года цена золота немного снизилась и составила 2 941,06 доллара за унцию. Тем не менее, аналитики обновляют свои прогнозы, а инвесторы, считая золото надежным активом в условиях экономической нестабильности, активно вкладываются в этот драгоценный металл.

Казахстан также присоединился к этому финансовому тренду. В феврале 2025 года стоимость грамма 24K золота достигла 47 448,59 тенге (около 8 500 руб.), увеличившись на 885 тенге (около 159 руб.) всего за два дня. С начала года драгоценный металл подорожал на 6,28%. Ослабление национальной валюты и высокая инфляция делают золото особенно привлекательным для инвесторов в Казахстане.

Согласно данным Национального банка Казахстана, спрос на золото среди населения вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Экономист Нурлан Жанибеков отмечает, что золото воспринимается не только как инвестиционный инструмент, но и как способ сохранить капитал в условиях экономических рисков и инфляции.

Аналитики ожидают дальнейший рост цен на золото в 2025 году. По мнению Goldman Sachs, стоимость унции может достичь 3100 долларов, а в самом пессимистичном сценарии — до 3300 долларов. Казахстанским инвесторам стоит быть готовыми к тому, что к концу года цена грамма золота может варьироваться от 51 000 до 55 000 тенге (от 9 180 до 9 900 руб.).

Эксперт Ирина Соловьева подчеркивает, что золото становится символом стабильности и уверенности в будущем, особенно в условиях глобальной неопределенности. На фоне этого, золото заслуживает внимания как надежный актив для защиты от финансовых потрясений.

Стоит отметить, что Казахстан входит в десятку стран с наибольшими запасами золота, имея на начало 2025 года 295,4 тонны, что соответствует 23 844 миллиона долларов США, сообщает Zakon.kz.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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