Казахстан запускает цифровой НДС: преимущества для бизнеса и экономики

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Комитет государственных доходов в сотрудничестве с Национальным банком объявил о запуске пилотного проекта "Цифровой НДС" с четвертого квартала 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Казахстана

Проект будет использовать новый цифровой вид национальной валюты — цифровой тенге, основанный на технологии блокчейн.

В рамках проекта компании-экспортеры, совместно с банками, смогут приобретать цифровой тенге с маркировкой НДС у Национального банка. Эти средства предназначены исключительно для бюджетных и расчетных платежей и не могут быть использованы для других целей или обналичены.

Комитет разъяснил, что вся информация о транзакциях с цифровым тенге и движении НДС будет передаваться от Национального банка в органы государственных доходов. Это нововведение обеспечит оперативное возмещение НДС и минимизирует налоговые риски.

Преимущества цифрового тенге для бизнеса включают сокращение сроков возврата НДС с 55-75 до 15 рабочих дней, уменьшение налоговых проверок и снижение административной и финансовой нагрузки.

Участники пилотного проекта смогут вернуть НДС в течение пяти дней без применения системы налоговых проверок. Это подтверждает эффективность проекта и намекает на дальнейшее расширение цифровых решений для повышения прозрачности налоговых поступлений.

Глава Национального банка Тимур Сулейменов также заявил о планах по созданию собственного стейблкоина на основе цифрового тенге, а также о важности токенизации смарт-контрактов и цифровизации финансовых услуг в новом законе "О банках", сообщает Aikyn.kz.

Уточнения

Токенизация применяемая в области информационной безопасности, представляет собой процесс замены конфиденциального элемента данных на неконфиденциальный эквивалент, называемый токеном, который не имеет самостоятельного смысла/значения для внешнего или внутреннего использования. Токен — это ссылка (то есть идентификатор), которая сопоставляется с конфиденциальными данными через систему токенизации.



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