Цифровой евро: у европейцев есть опасения

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о создании собственного блокчейна, предназначенного для упрощения расчетов по транзакциям в цифровом евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Этот блокчейн будет разработан в рамках проекта TARGET Services, что обеспечит совместимость различных служб ЕЦБ.

Вместе с этим ЕЦБ планирует разработать более интегрированное решение в долгосрочной перспективе, которое позволит выполнять транзакции на основе блокчейна с использованием цифрового евро. Новая инфраструктура направлена на поддержку инновационных решений, сохраняя при этом безопасность и эффективность целевых сервисов.

Однако среди граждан Европы сохраняются опасения, особенно по поводу конфиденциальности. Общественные консультации показали, что 43% респондентов считают конфиденциальность платежей ключевым аспектом цифрового евро.

Несмотря на критику, ЕЦБ продолжает отстаивать свой проект, указывая на такие его преимущества, как снижение транзакционных издержек и улучшение финансовой доступности. В этом контексте Франция выделяется как пример: Банк Франции недавно анонсировал пилотное тестирование цифрового евро, пишет journalducoin.

Уточнения

Блокче́йн — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих какую-либо информацию.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.