Цифровой евро: у европейцев есть опасения

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о создании собственного блокчейна, предназначенного для упрощения расчетов по транзакциям в цифровом евро.
Этот блокчейн будет разработан в рамках проекта TARGET Services, что обеспечит совместимость различных служб ЕЦБ.
Вместе с этим ЕЦБ планирует разработать более интегрированное решение в долгосрочной перспективе, которое позволит выполнять транзакции на основе блокчейна с использованием цифрового евро. Новая инфраструктура направлена на поддержку инновационных решений, сохраняя при этом безопасность и эффективность целевых сервисов.
Однако среди граждан Европы сохраняются опасения, особенно по поводу конфиденциальности. Общественные консультации показали, что 43% респондентов считают конфиденциальность платежей ключевым аспектом цифрового евро.
Несмотря на критику, ЕЦБ продолжает отстаивать свой проект, указывая на такие его преимущества, как снижение транзакционных издержек и улучшение финансовой доступности. В этом контексте Франция выделяется как пример: Банк Франции недавно анонсировал пилотное тестирование цифрового евро, пишет journalducoin.
Блокче́йн — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих какую-либо информацию.
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