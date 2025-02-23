Чехия не спешит переходить на евро — тому есть веские основания

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае 2004 года Чехия официально стала членом Евросоюза, но продолжила использовать чешскую крону в качестве национальной валюты.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скульптура с Чешским флагом. Прага. Чехия

В последние годы стало очевидно, что у еврозоны есть значительные проблемы. Это позволило Чехии избежать тех долговых кризисов, с которыми столкнулись такие страны, как Греция и Италия.

Сегодня общественность находится в замешательстве. Некоторые напоминают о необходимости перехода на евро, исходя из обязательств при вступлении в ЕС. Другие на это отвечают, что ситуация изменилась, и если вопрос принятия евро встанет, его следует вынести на референдум.

Ранее у чехов существовали проблемы с обменом валют, когда им приходилось менять деньги по невыгодным курсам при выезде за границу. Сейчас же, благодаря платежным картам и онлайн-сервисам, ситуация значительно улучшилась. Пользователи могут без лишних затрат использовать свои карты за границей и обходиться без комиссий на конвертацию.

Недавно правительство Чешской Республики, опираясь на рекомендации Минфина и Чешского национального банка, решило не устанавливать дату перехода на евро, заявив, что важно сначала выполнить необходимые критерии.

Чешский национальный банк поддержал это решение, отметив, что в ближайшие годы в стране будет продолжаться использование чешской кроны. Это решение позволяет Чехии лучше защищаться от глобальных экономических колебаний, в отличие от ситуации с евро, где возможности для маневра будут ограничены, передает mix24.

Уточнения

Че́шская крона — денежная единица Чехии. Формально состоит из 100 геллеров (чеш. haléř), но монеты в геллерах в настоящее время не используются. В 1993 году, после распада Чехословакии, чешская крона сменила на территории нового государства чехословацкую крону. Одновременно в Словакии появилась словацкая крона.





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