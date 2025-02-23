Москва лидирует по производству мясных изделий в России

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Москве находится одно из крупнейших мясоперерабатывающих производств в России.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain колбаса

В 2024 году компании увеличили выпуск мясных изделий на 8% по сравнению с предыдущим годом. В столице функционирует примерно 30 мясоперерабатывающих предприятий, где работают 14,5 тысяч человек, пишет "Вечерняя Москва".

Город активно поддерживает эти компании, предлагая как финансовые, так и нефинансовые инструменты помощи. В 2023 году фабрики увеличили производство мяса и мясной продукции на 8,1%, а объем поставок возрос на 21,9%, составив около 165 миллиардов рублей. В прошлом году было произведено примерно 132,7 тысячи тонн вареных колбас, почти 170,7 тысячи тонн копченых изделий, около 89 тысяч тонн мясных полуфабрикатов и свыше 57,8 тысячи тонн мяса и субпродуктов.

Примеры успешных компаний в этом сегменте включают "Дымов", производящую более 300 наименований продуктов с ежегодным расширением ассортимента на 20%. В 2024 году они приобрели 30 единиц нового оборудования и выпустили свыше 30 тысяч тонн товаров.

Также "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" активно занимается импортозамещением и автоматизацией своих процессов, в 2024 году произведя и отгрузив более 130 тысяч тонн продукции, а также закупив упаковочное оборудование и запустив технологию нарезки варено-копченых колбас.

Уточнения

Импортозамещение — замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны.



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