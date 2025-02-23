Оренбургская область и Иран обсуждают перспективы совместных экономических инициатив. Как сообщил вице-губернатор региона Игнат Петухов, возглавляющий Министерство экономического развития, делегация из Оренбуржья в настоящее время находится в Тегеране для переговоров с иранскими холдингами.
По словам Петухова, ключевой целью визита стали переговоры по реализации проектов на территории области. Уже состоялись предварительные встречи, на которых стороны обсудили детали будущего партнерства. Кроме того, планируется согласовать план взаимодействия с федеральными ведомствами Ирана и администрацией провинции Исфахан.
Вице-губернатор отметил, что иранская сторона проявляет активный интерес к сотрудничеству. В рамках визита прошла встреча с заместителем министра промышленности Ирана, а местные власти организовали дополнительные переговоры с предприятиями, не включенными в первоначальную программу.
Особый акцент был сделан на укрепление межрегиональных связей. В знак добрых намерений делегация вручила президенту Ирана Масуду Пезешкиану традиционный оренбургский пуховый платок — символ культурного наследия региона.
Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.