Оренбургская область и Иран обсуждают детали будущих совместных предприятий

Иранский бизнес нацелен на сотрудничество с Оренбургской областью: новые перспективы для совместных проектов

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Оренбургская область и Иран обсуждают перспективы совместных экономических инициатив. Как сообщил вице-губернатор региона Игнат Петухов, возглавляющий Министерство экономического развития, делегация из Оренбуржья в настоящее время находится в Тегеране для переговоров с иранскими холдингами.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Ирана

По словам Петухова, ключевой целью визита стали переговоры по реализации проектов на территории области. Уже состоялись предварительные встречи, на которых стороны обсудили детали будущего партнерства. Кроме того, планируется согласовать план взаимодействия с федеральными ведомствами Ирана и администрацией провинции Исфахан.

Вице-губернатор отметил, что иранская сторона проявляет активный интерес к сотрудничеству. В рамках визита прошла встреча с заместителем министра промышленности Ирана, а местные власти организовали дополнительные переговоры с предприятиями, не включенными в первоначальную программу.

Особый акцент был сделан на укрепление межрегиональных связей. В знак добрых намерений делегация вручила президенту Ирана Масуду Пезешкиану традиционный оренбургский пуховый платок — символ культурного наследия региона.

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.





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