Доля квартир до 3 млн сократилась на рынке недвижимости

Согласно информации от Ирины Пашковской, главы аналитического центра компании "Этажи", доля квартир с ценой до 3 миллионов рублей на вторичном рынке в крупных городах России продолжает снижаться на фоне роста средней цены квадратного метра.
В эту ценовую категорию часто попадают малогабаритные квартиры, комнаты в пансионатах и общежитиях, а также жилье на окраинах городов и в аварийных домах, пишут "Известия".
Она отметила, что можно найти жилье по такой цене, подходящее для комфортного проживания, но это скорее исключение. Пашковская добавила, что специалисты, работающие удаленно, и пенсионеры все чаще интересуются жильем за пределами мегаполисов.
Эксперты провели анализ около 100 тысяч объявлений о продаже квартир на вторичном рынке, выявив, что наибольшая доля объектов стоимостью до 3 миллионов рублей находится в Волгограде (11,1%), затем идет Челябинск (10,4%), а замыкает тройку Пермь (10,1%). В абсолютных значениях наибольшее количество квартир данной ценовой категории представлено в Волгограде, Краснодаре и Омске.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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