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Доля квартир до 3 млн сократилась на рынке недвижимости

1:17
Экономика

Согласно информации от Ирины Пашковской, главы аналитического центра компании "Этажи", доля квартир с ценой до 3 миллионов рублей на вторичном рынке в крупных городах России продолжает снижаться на фоне роста средней цены квадратного метра.

Ключи от квартиры на столе
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключи от квартиры на столе

В эту ценовую категорию часто попадают малогабаритные квартиры, комнаты в пансионатах и общежитиях, а также жилье на окраинах городов и в аварийных домах, пишут "Известия".

Она отметила, что можно найти жилье по такой цене, подходящее для комфортного проживания, но это скорее исключение. Пашковская добавила, что специалисты, работающие удаленно, и пенсионеры все чаще интересуются жильем за пределами мегаполисов.

Эксперты провели анализ около 100 тысяч объявлений о продаже квартир на вторичном рынке, выявив, что наибольшая доля объектов стоимостью до 3 миллионов рублей находится в Волгограде (11,1%), затем идет Челябинск (10,4%), а замыкает тройку Пермь (10,1%). В абсолютных значениях наибольшее количество квартир данной ценовой категории представлено в Волгограде, Краснодаре и Омске.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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