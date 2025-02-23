Доля квартир до 3 млн сократилась на рынке недвижимости

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации от Ирины Пашковской, главы аналитического центра компании "Этажи", доля квартир с ценой до 3 миллионов рублей на вторичном рынке в крупных городах России продолжает снижаться на фоне роста средней цены квадратного метра.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключи от квартиры на столе

В эту ценовую категорию часто попадают малогабаритные квартиры, комнаты в пансионатах и общежитиях, а также жилье на окраинах городов и в аварийных домах, пишут "Известия".

Она отметила, что можно найти жилье по такой цене, подходящее для комфортного проживания, но это скорее исключение. Пашковская добавила, что специалисты, работающие удаленно, и пенсионеры все чаще интересуются жильем за пределами мегаполисов.

Эксперты провели анализ около 100 тысяч объявлений о продаже квартир на вторичном рынке, выявив, что наибольшая доля объектов стоимостью до 3 миллионов рублей находится в Волгограде (11,1%), затем идет Челябинск (10,4%), а замыкает тройку Пермь (10,1%). В абсолютных значениях наибольшее количество квартир данной ценовой категории представлено в Волгограде, Краснодаре и Омске.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





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