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Платежи за коммуналку в России могут вырасти до 30%

1:21
Экономика

В 2025 году россиян ожидает значительное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), с ростом в среднем на 20-30% по сравнению с 2024 годом.

Девушка
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info
Девушка

Это увеличение коснется многих сфер, включая отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, газ и электроэнергию, пишет "МК.

Тарифы на ЖКУ в России повышаются каждый год поэтапно. Обычно с января растет стоимость содержания и текущего ремонта общего домового имущества — это уборка, освещение, работа лифтов и взносы на капитальный ремонт. В июле традиционно увеличиваются тарифы на коммунальные услуги. В 2025 году ожидается средний рост этих тарифов на 11,9%.

Однако изменение стоимости услуг не всегда ограничивается этими датами. В некоторых случаях региональные власти могут корректировать цены в течение года, в зависимости от изменений цен на энергоресурсы, модернизации сферы ЖКХ или финансовых программ.

Основной причиной роста стоимости ЖКУ остается общая инфляция, которая в 2024 году в России почти достигла 10%.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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