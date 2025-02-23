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Оплата переводом на карту продавца: скрытые риски для покупателей

1:10
Экономика

Малые магазины, салоны красоты и кафе часто предлагают оплатить товар или услугу переводом на карту продавца. Это может показаться удобным и обычным способом оплаты, но на деле он может быть опасен для клиента.

Денежный перевод
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Денежный перевод

Продавцы предлагают такие переводы по нескольким причинам. Первая — избежание официального оформления сделки. Это позволяет продавцам не проводить операции через кассовый аппарат, не оплачивать налоги и не соблюдать законодательные нормы.

Снижение расходов на эквайринг — вторая причина. Банковские терминалы требуют комиссии за каждую транзакцию, и перевод на карту позволяет избежать этих затрат.

Трудности в отслеживании переводов. Такие сделки сложнее отследить контролирующим органам, что привлекает тех, кто работает в теневом бизнесе.

По российскому законодательству любые расчеты между потребителями и предпринимателями должны проходить через кассовый аппарат с выдачей чека, за исключением самозанятых, которые, в свою очередь, обязаны формировать электронные чеки и отправлять их клиентам, пишет "Рамблер".

Уточнения

Эква́йринг (от англ. acquire «приобретать, получать») — возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми картами.

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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