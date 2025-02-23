Западные бренды потеряли 13,6 миллиарда долларов из-за ухода с российского рынка

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные бренды, ушедшие с российского рынка, понесли убытки в размере 13,6 миллиарда долларов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на финансовые отчеты компаний.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Среди крупных потерпевших — компания British American Tobacco, которая потратила 1,15 миллиарда долларов на передачу российского бизнеса, а McDonald's — 1,2 миллиарда долларов.

Также значительные потери понесла датская компания Carlsberg, которая за период с 2022 по 2024 годы оценила свои убытки в 7,6 миллиарда долларов. Немецкая компания Bosch указала убытки в 290 миллионов долларов, а российский бизнес Uniqlo зафиксировал чистый убыток в 158,36 миллиона долларов.

Уточнения

McDonald’s (рус. Макдо́налдс, также неофициально Макдо́нальдс) — американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, работающая по системе франчайзинга.



Carlsberg A/S (дат. Carlsberg [ˈkʰɑˀlsˌpɛɐ̯ˀ]) — датская пивоваренная корпорация, третья после Anheuser-Busch InBev и Heineken по объёму производства пива (110 млн гектолитров в 2020 году). Штаб-квартира находится в городском районе Вальбю Копенгагена.



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