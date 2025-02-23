ЕС потеряет 28 миллиардов евро: Трамп наносит сокрушительный удар

Европейский союз может понести убытки в размере около 28 миллиардов евро из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на ввоз стали и алюминия, сообщает Bloomberg.
Первая волна пошлин, введенная Трампом, может привести к ущербу для европейского экспорта, который, как считают в ЕС, составит не менее 28 миллиардов евро. Это может стать серьезной эскалацией в торговой войне между США и ЕС.
Кроме того, количество товаров, попадающих под новые пошлины, вероятно, будет в четыре раза больше, чем прежде, что усилит последствия для европейской экономики.
На брифинге еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович отметил, что ситуация с пошлинами остается неопределенной и объем возможных пошлин может измениться.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
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