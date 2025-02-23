Экономическая война: Евросоюз планирует использовать замороженные средства России для Украины

Евросоюз изучает возможные механизмы изъятия части замороженных активов Центрального банка России, чтобы направить их на восстановление Украины после завершения конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно опубликованной информации, европейские чиновники рассматривают вариант использования конфискованных средств в качестве залога для работы международной комиссии по претензиям. Эта структура будет определять размер компенсаций, которые, по их мнению, причитаются Украине.
Размер обсуждаемых к изъятию активов не уточняется. Однако источники агентства отмечают, что в случае принятия такого решения средства могут засчитываться как часть обязательств России по возмещению ущерба Киеву, которые европейские страны ожидают от Москвы в рамках потенциального мирного соглашения.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
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