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Экономическая война: Евросоюз планирует использовать замороженные средства России для Украины

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Экономика

Евросоюз изучает возможные механизмы изъятия части замороженных активов Центрального банка России, чтобы направить их на восстановление Украины после завершения конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Еврокомиссия
Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Еврокомиссия

Согласно опубликованной информации, европейские чиновники рассматривают вариант использования конфискованных средств в качестве залога для работы международной комиссии по претензиям. Эта структура будет определять размер компенсаций, которые, по их мнению, причитаются Украине.

Размер обсуждаемых к изъятию активов не уточняется. Однако источники агентства отмечают, что в случае принятия такого решения средства могут засчитываться как часть обязательств России по возмещению ущерба Киеву, которые европейские страны ожидают от Москвы в рамках потенциального мирного соглашения.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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