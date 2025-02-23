Пенсия в марте 2025 года: кому положено увеличение и на сколько

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В марте пенсионеры, отметившие 80-летие в феврале, получат увеличение пенсий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Как сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, прибавка превысит 10 тысяч рублей.

Во-первых, фиксированная выплата будет удвоена, что добавит к пенсии дополнительно 8907,7 рубля. Во-вторых, пенсионеры с 80 лет теперь получают компенсационную доплату за уход за нетрудоспособными гражданами в размере 1314 рублей, что повышает выплаты с начала года; ранее эта сумма составляла 1200 рублей, пишет "РГ".

Балынин отметила, что у февральских юбиляров страховые пенсии увеличиваются третий месяц подряд. Например, если в декабре 2024 года пенсия составляла 38 376 рублей, то после индексации на 7,3% в январе она возросла до 41 177,45 рублей. В феврале страховая пенсия увеличилась до 42 021,72 рублей, а также была начислена компенсация за январь в размере 844,27 рублей. Таким образом, общая сумма пенсионных выплат в феврале составила 42 865,99 рублей.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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