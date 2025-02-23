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Дешёвый коньяк: как не попасться на уловки подделок

1:12
Экономика

Владислав Резник, председатель Союза производителей коньяка и депутат Госдумы, дал советы по выбору качественного и доступного коньяка.

Бокал коньяка
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бокал коньяка

Он отметил, что лидерами по производству коньяка в России являются Дагестан, Ленинградская, Калининградская, Московская области и Ставропольский край. Хотя с Ставропольским краем и Дагестаном все понятно, регионы, где не растет виноград, также производят коньяк, что вызывает вопросы. Московская и Ленинградская области близки к потребителю, имеют множество заводов, которые используют привозной дистиллат для производства, пишет URA.RU.

Резник также отметил, что подделки чаще всего встречаются среди бюджетных импортных коньяков. Основные нарушения заключаются в использовании невиноградных спиртов и некачественных ароматизаторов.

Чтобы избежать покупки некачественного алкоголя, он рекомендует использовать мобильное приложение "Антиконтрафакт Алко", которое предоставляет информацию о легитимности напитка. Кроме того, важно не покупать алкоголь в местах, не имеющих лицензии на его продажу.

Уточнения

Дистилля́ция (от лат. distillatio — стекание каплями; перегонка) — процесс испарения жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров, который используется, прежде всего, для разделения жидких смесей и очистки выделяемых веществ.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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