Несмотря на инфляцию: какие товары стали дешевле в 2024 году

В 2024 году официальный уровень инфляции составил 9,52%. Несмотря на это, в прошлом году некоторые товары подешевели.
Наибольшее снижение цен произошло на пачку таблеток "Синупрет" — минус 12,5%. Также отмечено падение цен на куриные яйца (минус 11,2%) и умифеновир (минус 10,1%). Среди техники цены также снизились: планшеты — минус 4,1%, смартфоны — минус 3,7%, смарт-часы — минус 3,2%, пишет РБК.
Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz сталкивается с растущими затратами и снижением прибыли, поэтому переносит часть производства в страны с более низкими издержками. Финасовый директор компании Харальд Вильгельм отметил, что в этих странах объем производства увеличился на 15-30%.
В ближайшие три года в Германии производство может быть сокращено на 100 тысяч автомобилей, что создаст возможности для увеличения мощностей на заводе в Кечкемете (Венгрия).
Това́р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; продукт, произведённый для продажи.
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Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.