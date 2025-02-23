Несмотря на инфляцию: какие товары стали дешевле в 2024 году

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году официальный уровень инфляции составил 9,52%. Несмотря на это, в прошлом году некоторые товары подешевели.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Касса самообслуживания

Наибольшее снижение цен произошло на пачку таблеток "Синупрет" — минус 12,5%. Также отмечено падение цен на куриные яйца (минус 11,2%) и умифеновир (минус 10,1%). Среди техники цены также снизились: планшеты — минус 4,1%, смартфоны — минус 3,7%, смарт-часы — минус 3,2%, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz сталкивается с растущими затратами и снижением прибыли, поэтому переносит часть производства в страны с более низкими издержками. Финасовый директор компании Харальд Вильгельм отметил, что в этих странах объем производства увеличился на 15-30%.

В ближайшие три года в Германии производство может быть сокращено на 100 тысяч автомобилей, что создаст возможности для увеличения мощностей на заводе в Кечкемете (Венгрия).

Уточнения

Това́р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; продукт, произведённый для продажи.





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