Бренды на подъёме: россияне активнее выбирают отечественную бытовую технику

В 2024 году продажи российских брендов выросли в полтора-два раза по сравнению с 2023 годом.
Это особенно касается игровых устройств, гаджетов для хранения данных, мониторов и кондиционеров.
Эксперты отметили, что бренды "Яндекс", Polaris, Redmond, Sber и Weissgauff демонстрируют наибольший рост на российском рынке, пишут "Известия".
По данным исследования, рост продаж связан с конкурентоспособностью, доступностью и высоким качеством продукции отечественных производителей. Также сообщается, что некоторые иностранные бренды, покинувшие российский рынок в 2022 году, планируют вернуться.
Ранее сообщалось, что в 2024 году количество вакансий в этой отрасли по всей России значительно выросло: было открыто более 1,25 миллиона вакансий в розничной торговле, что на 14% больше, чем годом ранее. В Волгоградской области на начало 2024 года было более 17,7 тысячи вакансий, что на 2,3 тысячи больше, чем в 2023 году.
Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.
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