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Яблочный бум: Грузия усиливает поставки в Россию

1:09
Экономика

В январе Грузия экспортировала в Россию около 2,5 тысячи тонн яблок, что в 6 раз больше, чем в январе прошлого года.

Яблоки
Фото: Openverse by Royalty-free image collection, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яблоки

Это рекордный объем для этого месяца и он превышает общий экспорт яблок в РФ за первые три квартала прошлого года. Также Грузия удвоила экспорт груш в Россию.

Однако экспорт вина из Грузии в Россию в январе уменьшился вдвое, хотя объем поставок минеральной воды увеличился, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года пошлина на импорт пива из недружественных стран выросла в 10 раз. По словам эксперта Антона Тренина из Аналитического кредитного рейтингового агентства, идет стабильное снижение импорта пива из Германии, но при этом наблюдается рост поставок китайского пива на российский рынок. В конце 2024 года последний крупный иностранный производитель пива в России, компания AB InBev Efes BV, перешла под временное управление российской группы компаний "Вместе".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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