Праздничный шопинг: аналитики подсчитали, как изменились цены на подарки к 23 февраля

К 23 февраля россияне традиционно выбирают классические подарки: фитнес-браслеты, носки, бритвенные принадлежности, гаджеты. Аналитики АТОЛ проанализировали 97,2 млн чеков и выяснили, какие товары подорожали, а какие наоборот стали доступнее. Об этом пишут "Известия".
Самый заметный рост цен произошел у фитнес-браслетов — их стоимость увеличилась на 26% и составила 1982 рубля. Также выросли в цене:
По данным опроса Почта Банка, большинство россиян тратят на подарки до 3 тысяч рублей. 22% опрошенных готовы потратить от 3 до 5 тысяч, а еще 22% — более 10 тысяч рублей.
Эксперты советуют учитывать динамику цен и выбирать подарки заранее, чтобы не переплачивать за сезонное повышение стоимости.
День защитника Отечества - праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в Белоруссии, Кыргызстане, России, Таджикистане, а также частично признанных Абхазии, Южной Осетии и непризнанной ПМР (Приднестровской Молдавской Республике).
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Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.