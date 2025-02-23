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Праздничный шопинг: аналитики подсчитали, как изменились цены на подарки к 23 февраля

1:53
Экономика

К 23 февраля россияне традиционно выбирают классические подарки: фитнес-браслеты, носки, бритвенные принадлежности, гаджеты. Аналитики АТОЛ проанализировали 97,2 млн чеков и выяснили, какие товары подорожали, а какие наоборот стали доступнее. Об этом пишут "Известия".

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Фото: geschenkhamster.de is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Подарок

Что стало дороже?

Самый заметный рост цен произошел у фитнес-браслетов — их стоимость увеличилась на 26% и составила 1982 рубля. Также выросли в цене:

  • Гель для душа — +18% (351 рубль).
  • Подарочные наборы для бани — +15% (812 рублей).
  • Бритвы — +11% (1231 рубль).
  • Курительные трубки — +6% (409 рублей).
  • Комплекты трусов — +5% (686 рублей).
  • Кошельки — +1% (1146 рублей).

Какие подарки подешевели?

  • Некоторые товары, наоборот, стали доступнее:
  • Жесткий диск — -17% (2244 рубля).
  • Триммер — -6% (1354 рубля).
  • Подарочный набор для бритья — -6% (783 рубля).
  • Носки — -1% (455 рублей).

Сколько россияне готовы потратить?

По данным опроса Почта Банка, большинство россиян тратят на подарки до 3 тысяч рублей. 22% опрошенных готовы потратить от 3 до 5 тысяч, а еще 22% — более 10 тысяч рублей.

Эксперты советуют учитывать динамику цен и выбирать подарки заранее, чтобы не переплачивать за сезонное повышение стоимости.

Уточнения

День защитника Отечества - праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в Белоруссии, Кыргызстане, России, Таджикистане, а также частично признанных Абхазии, Южной Осетии и непризнанной ПМР (Приднестровской Молдавской Республике).
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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