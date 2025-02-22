Как правильно просить повышения зарплаты: советы эксперта

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Просьба о повышении зарплаты — серьезный шаг, который требует подготовки. HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева поделилась с "Известиями" 22 февраля рекомендациями, которые помогут сотрудникам добиться желаемого увеличения дохода.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Что нужно сделать перед разговором о зарплате?

Чтобы просьба о повышении была аргументированной, эксперт советует подготовить отчет о проделанной за год работе. Важно продемонстрировать свои достижения, перевыполнение планов и инициативность. Если сотрудник взял на себя дополнительные обязанности, предложил способы оптимизации работы или привлек новых клиентов, это станет серьезным преимуществом.

Дополнительные аргументы для успешного повышения

Проанализировать среднюю зарплату по рынку.

Собрать письменный фидбэк от коллег.

Четко обозначить свои карьерные цели и перспективы для компании.

Когда лучше просить повышение?

По словам Алексеевой, оптимальное время для обсуждения зарплаты — начало года, когда подведены итоги за прошлый период. "Если удастся грамотно рассказать о своих достижениях и целях — это наверняка станет поводом для пересмотра вашего дохода или формирования карьерного трека", — отметила эксперт.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе. Оплата труда работника осуществляется работодателем в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты; денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свою рабочую силу.



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