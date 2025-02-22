Как правильно просить повышения зарплаты: советы эксперта

Просьба о повышении зарплаты — серьезный шаг, который требует подготовки. HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева поделилась с "Известиями" 22 февраля рекомендациями, которые помогут сотрудникам добиться желаемого увеличения дохода.
Чтобы просьба о повышении была аргументированной, эксперт советует подготовить отчет о проделанной за год работе. Важно продемонстрировать свои достижения, перевыполнение планов и инициативность. Если сотрудник взял на себя дополнительные обязанности, предложил способы оптимизации работы или привлек новых клиентов, это станет серьезным преимуществом.
По словам Алексеевой, оптимальное время для обсуждения зарплаты — начало года, когда подведены итоги за прошлый период. "Если удастся грамотно рассказать о своих достижениях и целях — это наверняка станет поводом для пересмотра вашего дохода или формирования карьерного трека", — отметила эксперт.
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе. Оплата труда работника осуществляется работодателем в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты; денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свою рабочую силу.
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