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Вода во Внуково дороже, чем в ресторане: ФАС начала проверку цен в аэропорту

1:06
Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала разбирательство из-за стоимости питьевой воды в "стерильных" зонах московского аэропорта Внуково. Об этом ведомство сообщило 21 февраля в своих соцсетях.

Бутылка воды
Фото: commons.wikimedia.org by Joctoc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бутылка воды

Что проверит ФАС?

Антимонопольное ведомство оценит обоснованность ценообразования на воду в зонах внутренних и международных вылетов. Если нарушения подтвердятся, компания ООО "Регстаэр-М", управляющая магазинами беспошлинной и пошлинной торговли, получит предписание о снижении цен и штраф.

Ранее ФАС уже вмешивалась в регулирование торговли

Ранее служба предостерегала торговые сети от навязывания поставщикам дополнительных условий. После отмены вознаграждения за продажу куриных яиц ретейлеры начали требовать снижение закупочных цен на 5% и уменьшение объемов поставок.

ФАС продолжает мониторить ценообразование на потребительские товары в общественных местах, чтобы избежать злоупотреблений на рынке.

Уточнения

Аэропорт Вну́ково имени А. Н. Туполева (ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW) — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области. Является аэропортом совместного базирования (совместно с ФСБ России и ФСО России).
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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