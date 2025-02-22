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У Нафтогаза Украины проблемы: импорт газа становится необходимостью

1:07
Экономика

В "Нафтогазе Украины" сообщили о сложной ситуации, вызванной повреждением производственных мощностей.

газ в доме
Фото: flickr.com by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
газ в доме

Глава компании Роман Чумак подчеркнул, что ситуация действительно непростая. Он добавил, что импорт газа необходим для балансировки газотранспортной системы и обеспечения потребителей, передает ТАСС.

Ранее Минобороны России уведомило о группировке атак, нанесенных по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины в ночь на 20 февраля. Удар был осуществлен с использованием высокоточного оружия, включая воздушные, морские и наземные средства, а также беспилотники, что затронуло работу военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее сообщалось, что венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG начнет поставки газа в Приднестровье по запросу России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что благодаря помощи Венгрии удалось избежать гуманитарной катастрофы, связанной с поставками газа в Приднестровье.


Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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