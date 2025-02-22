Финансирование на 12 лет вперед: правительство направит миллиарды на развитие Дальнего Востока

Правительство России увеличило объем финансирования для дальневосточных регионов. Теперь на реализацию долгосрочных проектов направят 73,3 млрд рублей вместо ранее запланированных 41,4 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Правительства России.
Эти средства будут направлены из федерального бюджета в 2027–2039 годах и обеспечат поддержку концессионных соглашений, которые выходят за рамки текущих бюджетных обязательств.
Дополнительные средства позволят реализовать несколько значимых инфраструктурных инициатив:
Как заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании 20 февраля, финансирование дальневосточных проектов закреплено на 12 лет и составит почти 32 млрд рублей. Эти расходы будут учитываться при формировании федерального бюджета в последующие годы.
Дальневосточная концессия — один из ключевых механизмов развития региона. Он позволяет государству привлекать частные инвестиции, гарантировать их возврат и минимизировать финансовые риски бизнеса. Реализация этих проектов ведется по поручению Президента РФ в рамках государственной стратегии развития Дальнего Востока.
Да́льний Восто́к - географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия "Азиатско-Тихоокеанский регион".
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