Финансирование на 12 лет вперед: правительство направит миллиарды на развитие Дальнего Востока

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России увеличило объем финансирования для дальневосточных регионов. Теперь на реализацию долгосрочных проектов направят 73,3 млрд рублей вместо ранее запланированных 41,4 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владивосток

Дополнительные инвестиции в инфраструктуру Дальнего Востока

Эти средства будут направлены из федерального бюджета в 2027–2039 годах и обеспечат поддержку концессионных соглашений, которые выходят за рамки текущих бюджетных обязательств.

Какие проекты получат финансирование?

Дополнительные средства позволят реализовать несколько значимых инфраструктурных инициатив:

Строительство набережной в Хабаровском крае.

Создание парка Минный городок во Владивостоке.

Развитие научно-технологического центра на острове Русский.

Строительство моста через реку Биру в Биробиджане.

Реконструкция автодороги Биробиджан — Унгун — Ленинское.

Модернизация уличного освещения в Свободном (Амурская область) и Чите (Забайкальский край).

Государственные обязательства

Как заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании 20 февраля, финансирование дальневосточных проектов закреплено на 12 лет и составит почти 32 млрд рублей. Эти расходы будут учитываться при формировании федерального бюджета в последующие годы.

Что такое дальневосточная концессия?

Дальневосточная концессия — один из ключевых механизмов развития региона. Он позволяет государству привлекать частные инвестиции, гарантировать их возврат и минимизировать финансовые риски бизнеса. Реализация этих проектов ведется по поручению Президента РФ в рамках государственной стратегии развития Дальнего Востока.

Уточнения

Да́льний Восто́к - географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия "Азиатско-Тихоокеанский регион".



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