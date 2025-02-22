Импортному пиву нет места: Россия увеличивает долю национального производства

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Импорт пива из недружественных стран в России будет сокращаться главным образом из-за увеличения таможенных пошлин.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Пиво

Ожидается, что отечественные производители компенсируют это снижение объемов, по словам эксперта Антона Тренина из Аналитического кредитного рейтингового агентства. В 2024 году свыше 95% общего объема продаж пива в России будет составлять продукция местного производства, передает РИА Новости.

С 1 января 2025 года пошлина на импорт пива из недружественных стран выросла в 10 раз.

Тренин также отметил стабильное снижение импорта пива из Германии, но при этом наблюдается рост поставок китайского пива на российский рынок. В конце 2024 года последний крупный иностранный производитель пива в России, компания AB InBev Efes BV, перешла под временное управление российской группы компаний "Вместе".

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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