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Импортному пиву нет места: Россия увеличивает долю национального производства

1:02
Экономика

Импорт пива из недружественных стран в России будет сокращаться главным образом из-за увеличения таможенных пошлин.

Пиво
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Пиво

Ожидается, что отечественные производители компенсируют это снижение объемов, по словам эксперта Антона Тренина из Аналитического кредитного рейтингового агентства. В 2024 году свыше 95% общего объема продаж пива в России будет составлять продукция местного производства, передает РИА Новости.

С 1 января 2025 года пошлина на импорт пива из недружественных стран выросла в 10 раз.

Тренин также отметил стабильное снижение импорта пива из Германии, но при этом наблюдается рост поставок китайского пива на российский рынок. В конце 2024 года последний крупный иностранный производитель пива в России, компания AB InBev Efes BV, перешла под временное управление российской группы компаний "Вместе".

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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