Корректировки в течение года: платежи за коммуналку значительно вырастут

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тарифы на услуги ЖКХ в России повышаются ежегодно в несколько этапов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Многие привыкли к тому, что изменения происходят 1 июля, на самом деле корректировки могут происходить и в другие месяцы.

В январе обычно увеличиваются тарифы на содержание и текущий ремонт общего домового имущества, включая затраты на уборку, освещение, работу лифтов и взносы на капитальный ремонт. С 1 июля, как правило, повышаются тарифы на коммунальные услуги, такие как отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, газ и электричество. В 2025 году ожидается среднее повышение на 11,9%.

Региональные власти могут также корректировать стоимость ЖКУ в течение года в зависимости от изменений цен на энергоресурсы, региональных программ модернизации сферы ЖКХ или бюджетного финансирования.

Главной причиной роста стоимости услуг ЖКХ остается общий рост цен на фоне высокой инфляции, в прошлом году уровень которой в России почти достиг 10%, сообщает "МК".

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



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