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Двигатель экономики: на Москву приходится 70,9% оборота ИТ-сектора всей страны

1:22
Экономика

Информационные технологии активно внедряются во все сферы экономики Москвы, на долю которой приходится 70,9% оборота ИТ-сектора всей страны.

Симпозиум
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Симпозиум

Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что уход многих иностранных компаний с российского рынка способствовал росту спроса на отечественные высокотехнологичные продукты. В реестре российского программного обеспечения Минцифры России зарегистрировано почти 8,8 тысяч единиц ПО, разработанного в Москве. Оборот ИТ-сферы столицы увеличился: в 2024 году он вырос на 29,3% в сопоставимых ценах, достигнув 4,9 трлн рублей.

Собянин подчеркнул, что основную часть доходов принесли разработчики программного обеспечения и ИТ-консалтинг, а остальная часть — хостинг-провайдеры, операторы веб-платформ и другие ИТ-компании. В Москве доступны различные меры поддержки для разработчиков и заказчиков отечественного ПО, включая сниженные налоговые ставки, льготное кредитование и упрощенную систему трудоустройства иностранных сотрудников, передает агентство "Москва".

Уточнения

Провайдер (от англ. provider) — компания, поставщик каких-либо услуг.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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