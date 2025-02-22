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Каждый 25-й рейс был отменён: как далеко уехали пассажиры британской железнодорожной системы

1:07
Экономика

В прошлом году в Великобритании было отменено более 217 000 рейсов поездов, что стало следствием рекордно низкой надежности железных дорог.

Турист в ожидании поезда
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Турист в ожидании поезда

Эксперты отметили, что за 12 месяцев до 1 февраля текущего года каждый 25-й рейс был отменен из-за производственных конфликтов и нехватки персонала. 

Представитель Rail Delivery Group, организации, объединяющей операторов поездов, отметил, что железнодорожная отрасль прилагает усилия для сохранения маршрутов, однако задержки и отмены могут быть вызваны различными факторами, включая погоду, забастовки, проблемы с инфраструктурой, неисправности поездов и внешние инциденты.

Представитель Министерства транспорта заявил о том, что нынешнее правительство унаследовало расшатанную железнодорожную систему. Он добавил, что правительство начало масштабную реформу железных дорог, направленную на возвращение их в государственную собственность и приоритизацию интересов пассажиров, пишет Daily Mail.

Уточнения

Пассажи́р (фр. passager) — человек, который не является членом экипажа и который перевозится транспортным средством в соответствии с гласным или негласным договором перевозки.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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