Кредитное прощение: Ситибанк уведомил клиентов из России о списании долгов

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ситибанк, российское подразделение американской Citigroup, уведомил своих клиентов-физлиц о возможности полного списания задолженности по кредитам.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кредит

Информация размещена на официальном сайте банка. По данным источников РБК, эта мера затронет около тысячи кредитных договоров. Из списка входят проблемные займы, которые банк не смог продать на рынке. Точный объем списываемой задолженности не уточняется.

Клиенты, подходящие под данную инициативу, уже начали получать персональные уведомления с разъяснением условий процедуры. Способ списания осуществляется автоматически и не требует дополнительных действий со стороны заемщиков.

В материалах Ситибанка указано, что эти сведения будут отражены в кредитной истории как прекращение обязательств по кредитному договору из-за прощения долга. Эта информация считается нейтральной.

После завершения процедуры банк планирует отправить заемщикам повторное уведомление, подтверждающее окончательное списание долга. Клиентам также рекомендуется обратиться в службу поддержки CityPhone, чтобы закрыть текущий счёт и получить справку об отсутствии задолженности.

Уточнения

Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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