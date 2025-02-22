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Мяу-праздник: как День кошки стал коммерческим успехом в Японии

1:29
Экономика

22 февраля в Японии отмечают День кошки, который был утвержден в 1987 году находчивыми компаниями, производящими корм для домашних животных.

Девушка зимой с кошкой
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Девушка зимой с кошкой

Тем не менее, японцам этот праздник пришелся по душе, и вот уже более 25 лет жители Японии отмечают его по-своему. Если в доме есть кошка, её обычно балуют специальным кормом или игрушками. Если же нет питомца, японцы посещают кото-кафе или готовят дома что-то на данную тематику. В социальных сетях в этот день активно публикуются фотографии домашних любимцев.

Профессор Кацухиро Миямото из Университета Кансай определил этот тренд как "экономику кошек", подсчитав, что в 2025 году товары и услуги, связанные с кошками, принесут на 414,50 млрд йен (около 2,76 млрд долларов) больше, чем в прошлом году, пишет The Japan Times.

В магазинах шаговой доступности обычно продаются сладости с изображением кошачьих лапок. Особенно выделяются тирамису с оттиском лапки из взбитых сливок, продающийся за 299 иен (около 177 руб.), и пельмени данго, оформленные в виде лапки, за 324 иен (около 191 руб.). 

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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