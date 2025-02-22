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Криптовалютный мир в шоке: взлом Bybit стал крупнейшим в мире

0:59
Экономика

Крупнейшая криптовалютная биржа Bybit (ОАЭ) подверглась взлому, в результате чего злоумышленники похитили цифровые активы на сумму 1,5 миллиарда долларов, что считается крупнейшим ограблением в истории криптовалют.

криптовалюта
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
криптовалюта

Взлом был направлен на "холодный" кошелек Bybit — систему безопасного автономного хранения данных. Украденные средства были быстро переведены на несколько кошельков и ликвидированы на различных платформах, сообщает CNBC.

Генеральный директор Bybit Бен Чжоу заявил, что все остальные холодные кошельки в безопасности и выплаты продолжаются в обычном режиме. 

По данным Elliptic, этот взлом намного превышает предыдущие кражи в этой сфере, включая кражу 611 миллионов долларов из Poly Network в 2021 году и 570 миллионов долларов из Binance в 2022 году.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Криптовалютный мир в шоке: взлом Bybit стал крупнейшим в мире
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