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Самая дорогая бутилированная вода в мире — норвежская компания ждёт покупателей

Экономика

Производитель Svalbardi из Норвегии утверждает, что вода доступна в ограниченном количестве — всего 12 бутылок.

Бутилированная вода
Фото: svalbardi is licensed under Free More info
Бутилированная вода

Известно также, что добыта "живая" водичка из растопленного айсберга в отдаленных фьордах Шпицбергена, региона с древними месторождениями нефрита, возраст которых превышает 400 миллионов лет. За бутылку объемом 750 мл придется отдать 6 266 долларов, пишет Quartz. Однако потенциальные покупатели, видимо, пока в раздумьях, несмотря на то что бутилированная вода Svalbardi не простая, а "живая".

Идея транспортировки пресной воды из айсбергов возникла еще в начале XX века. В 1950-х годах американский океанолог и инженер Дж. Айзекс предложил использовать холодные течения и мощные морские буксиры для перевозки айсбергов. Однако такие проекты впоследствии оказались малоприбыльными.

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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