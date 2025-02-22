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Тройной удар по бедности: назван способ получить сразу три пенсии

0:51
Экономика

Депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин рассказал о возможности для россиян получать сразу три пенсии.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Этот способ доступен благодаря соглашению о пенсионном обеспечении в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По словам Никитина, если гражданин России официально работал в Белоруссии, затем в России и Казахстане, он имеет право на получение пенсии от всех трёх стран.

Однако порядок учёта стажа и процедур для получения пенсии варьируется в зависимости от того, в какой период был набран стаж, пишет РИА "Новости".

Депутат отметил, что размер выплат и список необходимых документов для получения таких пенсий регулируются законодательством каждого из государств ЕАЭС.

Уточнения

Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе.

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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