Тройной удар по бедности: назван способ получить сразу три пенсии

Депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин рассказал о возможности для россиян получать сразу три пенсии.
Этот способ доступен благодаря соглашению о пенсионном обеспечении в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
По словам Никитина, если гражданин России официально работал в Белоруссии, затем в России и Казахстане, он имеет право на получение пенсии от всех трёх стран.
Однако порядок учёта стажа и процедур для получения пенсии варьируется в зависимости от того, в какой период был набран стаж, пишет РИА "Новости".
Депутат отметил, что размер выплат и список необходимых документов для получения таких пенсий регулируются законодательством каждого из государств ЕАЭС.
Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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