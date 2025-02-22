Сокровища эмиратов: ОАЭ вольют в экономику России миллиарды долларов

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены продолжать увеличивать объём инвестиций в экономику России. Об этом сообщил государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди, подчеркнув, что отношения между странами развиваются стремительно.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дубай

Министр отметил, что благодаря сотрудничеству и заключённым соглашениям стороны смогут достичь ещё больших успехов в плане инвестиций, пишет ТАСС.

Он отметил, что ОАЭ уже осуществляют миллиардные вложения в Россию и продолжат увеличивать их объём, так как российский рынок предоставляет множество возможностей для развития.

Кроме того, в феврале был подписан договор между Россией и ОАЭ, направленный на устранение двойного налогообложения, что касается налогов на доходы и капитал, а также предотвращения уклонения от налогообложения.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



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