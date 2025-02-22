Европа на грани: Орбан предрёк экономическую катастрофу

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил обеспокоенность относительно экономического будущего Европы, отметив, что если высокие цены на энергоносители останутся даже после урегулирования конфликта на Украине, это может привести к краху экономики региона.

Фото: Подписание международных договоров by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

В эфире радиостанции Kossuth он подчеркнул, что рост цен на энергоносители в Европе является угрозой для стабильности и устойчивости экономической ситуации.

Орбан также выразил сомнение в том, что Будапештская декларация Евросоюза 2024 года, направленная на снижение цен на нефть и газ, будет эффективной.

Однако он видит в окончании конфликта на Украине положительный знак для мировой экономики и ожидает, что мирное урегулирование повлияет на улучшение экономической ситуации в Европе и в Венгрии.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан (венг. Orbán Viktor Mihály; род. 31 мая 1963, Секешфехервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский государственный и политический деятель.



Энергоноси́тель (англ. — energy carrier, лат. — industria carrier) — вид ресурсов природного и искусственного происхождения, являющихся источниками энергии (разнообразные типы газа, угля, нефтяной продукции, ядерное топливо, водород, древесина и тому подобное), которые впоследствии могут быть преобразованы в другие формы, такие как механическая работа, тепло и другие.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.