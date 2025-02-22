Трамп против: нефтяные компании США должны забыть о Венесуэле

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп выразил свою категорическую позицию против взаимодействия американских нефтяных компаний с Венесуэлой.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

В ходе встречи с губернаторами американских штатов в Белом доме, он отметил, что предыдущая администрация под руководством Джо Байдена сделала ошибку, открыв возможность для сотрудничества с Венесуэлой, несмотря на её проблемы с качеством нефти.

Трамп подчеркнул, что США обладают лучшими энергоресурсами в мире и не должны полагаться на Венесуэлу, которая, по его мнению, имеет "тяжёлую нефть". Он также заявил, что американские компании должны сосредоточиться на разработке собственных ресурсов, а не искать альтернативы за рубежом.

Уточнения

Венесуэ́ла (исп. Venezuela [βeneˈswela]), официальное название — Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла (исп. República Bolivariana de Venezuela, МФА: [reˈpuβlika βoliβaˈɾjana ðe βeneˈswela]) — государство на севере Южной Америки.



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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