Boeing может вернуться в Россию: эксперты обсуждают условия и последствия

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Возвращение Boeing в Россию возможно, но только при условии мер поддержки отечественного авиастроения. Как пояснили эксперты URA.RU, необходимо защитить рынок, пока российские лайнеры SSJ-100 и МС-21 проходят этап обкатки.

Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin Nikiforov is licensed under GFDL 1.2 Boeing 757-200 авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари"

Среди предложенных протекционистских мер обсуждаются квоты для российских авиакомпаний на закупку отечественных самолетов, таких как SSJ-100 и МС-21, а также льготный лизинг.

Также возможны пошлины для компаний, которые будут отдавать предпочтение самолётам Boeing или Airbus. Это поможет направить средства в развитие российского авиапрома.

Авиаэксперты считают, что в условиях нехватки воздушных судов сотрудничество с Boeing может быть полезным. Важно договориться о поставках запчастей и технической поддержке.

Уточнения

The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники. С середины 2022 года штаб-квартира находится в Арлингтоне (штат Виргиния).



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