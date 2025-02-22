Золото нарасхват: почему страны забирают свои запасы из Британии

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

На рынке золота наблюдаются два знаковых события: драгоценный металл достигает рекордных цен, одновременно наблюдается его вывоз из Великобритании, где хранится запас золота многих стран.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

Доверие к английским финансовым институтам и их главному банку, Банку Англии, пошатнулось по серьезным причинам. Илон Маск также инициировал аудит золотых запасов США.

Ведущие мировые банки, такие как JPMorgan Chase и HSBC, начинают вывозить золото из Британии в США, в то время как его цена достигает исторического максимума, превышающего 2970 долларов за тройскую унцию на Чикагской товарной бирже. Фьючерсы на золото в Нью-Йорке выросли на 11% за год, и аналитики ожидают, что цена вскоре преодолеет "психологический порог" в три тысячи долларов за унцию, пишет "Взгляд".

Однако вывоз драгметалла из хранилищ Банка Англии не связан исключительно с ростом цен. В мировой банковской системе возникают опасения, что эти хранилища, хранящие золото не только британской короны, но и других стран, медленно опустошаются. Эти опасения усиливаются тем фактом, что Банк Англии испытывает трудности с управлением оттоком драгоценного металла. В связи с политикой британского правительства и санкционными конфликтами владельцы золота начинают сомневаться, смогут ли они беспрепятственно получить доступ к своим запасам.

Уточнения

Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.



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