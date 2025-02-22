Цены на борщевой набор растут быстрее стоимости квадратного метра жилья

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики решили пересмотреть ситуацию с ценами на жилье в России и провели сравнение с динамикой цен на продукты питания, в частности, с ингредиентами для традиционного мясного борща.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Борщ

По данным Росстата за декабрь 2024 года, стоимость "борщевого набора" (продуктов, необходимых для приготовления кастрюли борща) увеличилась на 21% и составила 793 рубля, пишет Газета.Ru.

В 2025 году цена одного квадратного метра вторичного жилья оказалась в 465 раз выше стоимости "борщевого набора". Аналитики отметили, что цены на борщ росли в два раза быстрее, чем на вторичное жилье, которое выросло примерно на 10% за год.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.



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