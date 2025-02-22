Экономическая прозрачность под контролем: Минфин возвращает доступ к информации о бизнесе

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

После трех лет ограничений в доступе к информации о российской экономике и бизнесе Минфин России решил восстановить прозрачность в государственной политике и рыночных отношениях, и контроль за этим процессом будет осуществляться налоговой службой.

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В текущих условиях компании сталкиваются с трудностями в проверке своих партнеров, а инвесторы и кредиторы — в оценке надежности заемщиков. Государственные органы теряют возможности для управления экономикой.

Специалисты считают, что ожидаемые изменения не приведут к значительному раскрытию информации, так как случаи снятия ограничений останутся редкостью. Однако даже частичное увеличение доступа к данным может свидетельствовать о начале возвращения экономики к нормальным рыночным условиям.

Минфин планирует восстановить доступ к закрытым данным в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), если не будет оснований для ограничений. Поправки к закону уже опубликованы, пишет "Ъ".

В министерстве полагают, что не должно быть неравенства между участниками хозяйственных отношений, так как ограничение доступа к информации в ЕГРЮЛ "противоречит интересам бизнеса и госорганов". С 2019 года доступ к сведениям в ЕГРЮЛ был ограничен для компаний под санкциями, а также для предприятий из Крыма и других регионов. В 2022 году механизм был расширен, что позволило формировать закрытые списки лиц, касающихся возможных санкций.

Организации по-прежнему могут ограничивать доступ к своим данным, включая информацию об учредителях и директорах.

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный рее́стр юриди́ческих ли́ц (акр. ЕГРЮЛ) — федеральный информационный ресурс, содержащий общие систематизированные сведения о юридических лицах на территории Российской Федерации.





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