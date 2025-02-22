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Хлеб в России подорожает: как производители объясняют рост цен

1:27
Экономика

Производители хлеба сообщили ритейлерам о предстоящем повышении цен на хлебобулочные изделия на 10-12% с 1 марта.

Хлеб
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хлеб

Причиной увеличения цен является подорожание кредитов, сырья, логистики и других расходов. Также важным фактором является дефицит кадров, особенно в сфере доставки.

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов отметил, что хлебопеки не хотят повышать цены, но это становится необходимым из-за высоких затрат на сырье, упаковку и логистику, пишут "Ведомости".

Он подчеркнул, что доставка — это важная часть процесса, так как хлеб — это свежий продукт, и производители сами осуществляют его доставку в магазины. Семенов отметил, что стоимость автотранспортных средств значительно возросла (например, минимальная цена "Газели" выросла с 1,8 млн до 3,5 млн рублей).

Также существует проблема нехватки водителей, из-за чего приходится повышать заработные платы. В результате себестоимость производства хлеба выросла на 25-27% за прошлый год.

В текущей стоимости буханки хлеба мука составляет около 20%, а остальные 80% включают в себя затраты на оборудование, сырье, логистику, зарплаты и коммунальные услуги.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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